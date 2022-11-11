На дамбі Каховської ГЕС частково зруйновані ділянки північної частини та шлюзові затвори.

На супутникових знімках, зроблених сьогодні, можна розгледіти нові значні пошкодження кількох мостів через Дніпро, а також частини греблі біля Нової Каховки.

Підриви всіх мостів були зроблені російськими окупантами в ході їхнього відступу з Херсона через Дніпро, пише видання Sky UK.

На супутникових фото Maxar видно пошкодження Антонівського залізничного та Антонівського автомобільного мостів, а також мосту на дамбі Каховської ГЕС.

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На Новокаховоській греблі ділянки північної частини і шлюзові затвори були навмисно зруйновані окупантами. Гребля вже була пошкоджена в результаті обстрілів на початку цього місяця і тоді Росія звинуватила Україну, при цьому не надавши ніяких доказів на підтримку своїх тверджень.

Підрив мостів у Херсонській області: що відомо

Російський війська підірвали Антонівський міст: це було зроблено нібито під час відступу угруповання ЗС РФ. Обрушені два прольоти конструкції.

Також повідомлялося, що російські окупанти підірвали два мости на окупованій частині Херсонської області: йдеться про Дар'ївський і Тягинський Мости.

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