Олексій Данілов наголосив, що ЗСУ будуть звільняти українські території незалежно від погоди та пори року.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов виключив замороження ситуації на фронті після звільнення Херсона та наголосив, що ЗСУ продовжать звільнення окупованих українських територій.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, як після звільнення Херсона буде розвиватися ситуація на фронті і чи не йдеться зараз про можливе замороження війни.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми припускати не можемо, тому що там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають, як вони зі сльозами на очах зустрічають наших хлопців, наших визволителів. Тому завдання збройним силам, яке ставить президент нашої країни, воно доволі просте і зрозуміле - звільнення всіх наших територій від терористів, від окупантів. І це обов’язково буде зроблено. Питання тільки часу",- акцентував Данілов.

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: деталі

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

Сьогодні, 11 листопада, у Херсон, окупований у перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр уточнила, що наразі українські війська перебувають на підступах до Херсона, у місто зайшли спеціальні підрозділи.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 лютого "історичним днем", оскільки сьогодні Україна повертає Херсон.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що "рускій мір" вміє ефективно тікати" з окупованих українських міст та зауважив, що після звільнення Херсона необхідно забезпечити масштабну втечу російських окупантів з усієї території України.