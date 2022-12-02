Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури і слідчих СБУ.

Отця Московського патріархату Захарія, який виконував у храмі Києво-Печерської лаври молебень за Росію, Солом'янський суд відправив під особисте зобов'язання.

Як пише Українська правда, таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури і слідчих СБУ. Рішення не можна оскаржити.

Напередодні СБУ вручила отцю Захарію та іншим священникам МП, причетним до літургії, підозри за статтями про виправдання дій агресора.

Відео дня

Правоохоронні органи підтвердили достовірність знятого раніше відео з одного із храмів Лаври, на якому священник та його паства виконували молебень за Росію і "матушку Русь".

Щоправда в УПЦ МП умисність дій попа заперечували, хоч і відсторонили Захарія тимчасово від богослужінь.

Обшуки у будівлях УПЦ МП і санкції РНБО

З жовтня СБУ проводить масштабні обшуки у регіональних храмах УПЦ МП. У листопаді силовики завітали й до попів у Києво-Печерській лаврі, де священник разом з паствою співали молебень, що прославляв Росію.

На місцях спецслужба виявляє переважно заборонену пропагандистську літературу, що заперечує існування України.

1 грудня президент Володимир Зеленський доручив РНБО внести до Верховної Ради законопроект про заборону діяльності УПЦ МП, яка може бути афільована з РПЦ. Також Зеленський натякнув, що Києво-Печерську лавру у Московського патріархату можуть відібрати на користь української церкви.

2 грудня РНБО ввела санкції проти намісника Лаври, Новинського та інших священиків УПЦ МП. Під обмеження потрапили близько десяти священнослужителів Московського патріархату.

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