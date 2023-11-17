Агент "АТЕШ" виявив автомобільні бокси та дав координати казарм, штабу та складів з боєприпасами.

Воїн партизанського руху "АТЕШ" провів розвідку в одній з частин Чорноморського флоту Росії на окупованому ворогом півострові Крим.

"Агент "АТЕШ" успішно провів розвідувальні дії на території однієї із частин Чорноморського флоту РФ", - написано у пості Telegram-каналу "АТЕШ".

Там партизан виявив автомобільні бокси та дав координати казарм, штабу та складів з боєприпасами.

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"Поки чергова зміна спала в недозволений час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів із БК, казарм та штабу ВЧ 80393", - йдеться у повідомленні.

Робота партизанів в окупації

Днями нову базу російських окупантів виявили в Донецькій області. Росіяни зайняли стару частину української армії на кордоні Донецької та Запорізької областей в селі Урзуф.

Пізніше вони розсекретили ще одну військову базу окупантів на Донеччині. В Мангуші вони розмістили техніку, склад з пальним і штаб.

Крім того, нещодавно партизани АТЕШ з'ясували, куди звозять "гарматне м'ясо" в окупованому росіянами Криму. Російські мобілізовані щодня прибувають в Джанкой на поїздах і автобусах. При цьому більшість з них - середнього віку.

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