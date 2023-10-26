Курські партизани знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".
Про це повідомила Державна прикордонна служба України в середу, 26 жовтня в Telegram. Там показали відповідний ролик.
"Нанесено ураження двома дронами камікадзе і мінометним вогнем", - йдеться у повідомленні
Також в ДПСУ зазначили, що за допомогою антидронової рушниці та стрілецької зброї прикордонники приземлили ворожий безпілотник, що розвідував позиції наших бійців на Харківщині.
В Бердянську підірвали чотирьох агентів ФСБ
Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Бердянську рух опору підірвав автомобіль із чотирма співробітниками російської ФСБ.
Зазначається, що "акцію помсти" представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ФСБшники перетворили на свою схованку.
За даними української розвідки, серед ліквідованих у Бердянську окупантів - російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України.
Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області ухвалив рішення про збільшення комендантської години з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно залишили готель і перебазувалися в інше місце.
Росіяни у тимчасово окупованому Криму ховають свою техніку біля залізничних станцій, боячись ударів України. Зосередження техніки були помічені біля залізничних станцій: Острякове, Джанкой, Сімферополь Вантажний та інших.
Партизани зазначають, що такий метод дозволяє окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування у бік фронту.