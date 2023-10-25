Такий метод дозволяє окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування в бік фронту.

Росіяни у тимчасово окупованому Криму ховають свою техніку біля залізничних станцій, боячись ударів України.

"Зосередження техніки були помічені біля залізничних станцій: Острякове, Джанкой, Сімферополь Вантажний та інших", - йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Партизани зазначають, що такий метод дозволяє окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування у бік фронту.

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"Перевозити склади військовою технікою вони намагаються виключно вночі. Ніякі хитрощі їм не допоможуть, адже в "АТЕШ" є очі по всьому півострову. Ми фіксуємо кожне пересування і скупчення техніки. Ворог неминуче буде знищений", - заявили в русі.

Ситуація в Криму - що відомо

Російські окупанти посилили захист залізничних складів через постійні диверсії в тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, загарбники ввели додаткові заходи безпеки в Джанкої, Керчі, Феодосії та Сімферополі. Водночас російські військові мобілізують додатковий особовий склад для супроводу вантажних і пасажирських поїздів. Вони встановили постійне чергування оперативників навіть у технічному секторі.

Крім того, окупанти ввели посилений режим несення служби з особливою увагою до контролю фото і відеозаписів на станції "Сімферополь".

Нещодавно в "АТЕШ" повідомили, що окупанти почали готуватися до оборони Євпаторії, а у Джанкой відправили військову поліцію через зникнення загарбників.

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