На цій базі знаходиться склад з пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, командний пункт і штаб.

Російські окупанти в Мангуші Донецької області організували військову базу, де розмістили техніку, склад з пальним і штаб. Про це йдеться в повідомленні руху "АТЕШ" в Telegram.

"Наші агенти у складі ЗС РФ розповіли нам, що в місті Мангуш Донецької області знаходиться російська військова база", - йдеться в повідомленні.

У русі зазначили, що на цій базі знаходиться склад з пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, командний пункт і штаб.

"АТЕШ" продовжує вербувати російських військовослужбовців у свій партизанський рух. Велика кількість солдатів ЗС РФ незадоволені злочинною війною в Україні і готові нам допомогти", - заявили партизани.

Українські партизани на окупованих територіях - новини

Раніше "АТЕШ" заявило, що виявило базу російських окупантів на кордоні Донецької та Запорізької областей - у селі Урзуф. До окупації там знаходилася частина ЗСУ, після окупації війська РФ зайняли її і облаштувалися.

На базу прибувають мобілізовані окупанти, після чого їх відправляють на фронт.

Також партизани повідомляли, що російських мобілізованих привезли на територію тимчасово окупованого Криму. Серед новоприбулих багато бурятів, якутів, уйгурів та інших представників національних меншин Росії.

В "АТЕШ" повідомили, що російські мобілізовані щодня прибувають в Джанкой на поїздах і автобусах. При цьому більшість з них - середнього віку.

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