Російських мобілізованих привезли на територію тимчасово окупованого Криму. Серед новоприбулих багато бурятів, якутів, уйгурів та інших представників національних меншин Росії.
Українські партизани з групи "Атеш" повідомили, що російські мобілізовані щодня прибувають в Джанкой на поїздах і автобусах. При цьому більшість з них - середнього віку.
"Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому", - йдеться в повідомленні.
Крім того, окупанти оточили територію вокзалу. Все відбувається під наглядом військової "поліції". Цивільних на вокзал в Джанкої не пускають.
Мобілізація в РФ - останні новини
У ГУР Міноборони України зазначили, що в Росії триває "тіньова" мобілізація, щоб перекрити втрати а фронті. Зазначається, що йдеться про десятки тисяч на місяць людей. У Кремлі бояться бунту, тому офіційно не оголошують.
При цьому станом на 2 листопада 2023 року, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну загальні втрати особового складу російської армії склали 302 420 осіб. Крім того, унічожені тисячі одиниць військової техніки