Українські партизани відзначили, що один із залізничних вокзалів повністю оточили.

Російських мобілізованих привезли на територію тимчасово окупованого Криму. Серед новоприбулих багато бурятів, якутів, уйгурів та інших представників національних меншин Росії.

Українські партизани з групи "Атеш" повідомили, що російські мобілізовані щодня прибувають в Джанкой на поїздах і автобусах. При цьому більшість з них - середнього віку.

"Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, окупанти оточили територію вокзалу. Все відбувається під наглядом військової "поліції". Цивільних на вокзал в Джанкої не пускають.

Мобілізація в РФ - останні новини

У ГУР Міноборони України зазначили, що в Росії триває "тіньова" мобілізація, щоб перекрити втрати а фронті. Зазначається, що йдеться про десятки тисяч на місяць людей. У Кремлі бояться бунту, тому офіційно не оголошують.

При цьому станом на 2 листопада 2023 року, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну загальні втрати особового складу російської армії склали 302 420 осіб. Крім того, унічожені тисячі одиниць військової техніки

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