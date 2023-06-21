У США зазначають, що боротьба з російським агресором буде важкою, але українці мають засоби, які дозволять досягти успіху на полі бою.

Війна в Україні з кожним днем стає все важчою і жорстокішою. Але українські військові мають те, що їм потрібно для контрнаступу і здатні досягати успіхів, хоча це займе деякий час.

Про це під час брифінгу заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на питання, чи не були занадто оптимістичними оцінки щодо очікуваного контрнаступу України.

Вона зазначила, що оцінки Міноборони США "були досить чіткими з самого початку". Сінгх зазначила, що бойові дії в міру просування на Схід ставали все складнішими, навівши приклад битви за Бахмут.

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Водночас представниця Пентагону додала, що саме українська сторона може більше коментувати свої операції та те, що відбувається на місцях.

"Але ми знаємо, що боротьба буде важкою. Ми знаємо, що для цього потрібен час, і ми впевнені, що українці мають те, що їм потрібно. Вони мають бойову міць. Вони здатні досягти успіху в своїх контрнаступальних операціях. Ми бачимо, як вони зараз починають як оборонні, так і наступальні операції... Ми розуміємо, що будуть втрати на полі бою. Це неприємна частина цієї війни, але ми бачимо, як українці долають її з самого початку", - зазначила Сінгх.

Вона нагадала, що минулого тижня відбулася зустріч понад 50 країн-партнерів у форматі "Рамштайн" зазначивши, що весь світ, а не лише США, надають Україні те, що їй потрібно для успіху на полі бою.

Представниця Пентагону наголосила, що пакети допомоги, які надаються, формуються в консультаціях з українською стороною й намагаються задовольнити потреби ЗСУ.

"Ми вважаємо, що ми надали Україні ті системи, ті можливості, які їй зараз потрібні для бою... І ми віримо, що те, що ми їм надали, дозволить їм досягти успіху на полі бою... Ми знаємо, що це буде важка боротьба. Звісно, росіяни адаптуються, як вони робили це з початку війни, - і щось спрацювало, щось ні, - але так само адаптувалися й українці", - сказала Сінгх.

Війна в Україні - контрнаступ

Як повідомляв УНІАН, нещодавно секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що контрнаступ ЗСУ йде за планом, але закликає не сподіватися на успіхи за день-два-три. Про те, що операція зі звільнення української території продовжується згідно з планом, заявляв і головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

Данілов також зазначив, що Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. А одним із основних завдань Сил оборони на цей час є "артилерійське знекровлення" ворога.

Тим часом, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що українські війська вели контрнаступальні дії як мінімум на двох ділянках фронту - на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області. Також в ISW відзначають зміну інформаційної політики щодо висвітлення контрнаступальних дій України з боку російського міноборони.

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