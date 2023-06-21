В міноборони РФ реагують на український контрнаступ з відносно високим ступенем узгодженої риторики.

Російське міноборони змінило інформаційну політику щодо висвітлення контрнаступальних дій України.

На це звернули увагу аналытики Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що в міноборони РФ реагують на український контрнаступ з відносно високим ступенем узгодженої риторики. Це говорить про те, що там зробили висновки зі своїх минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів.

У огляді Інституту зазначається, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступив перед колегією 20 червня і почав промову з обговорення українських контрнаступальних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей і заперечив, що українські війська досягли успіху на будь-якій ділянці фронту, всупереч наявним доказам зворотнього.

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Аналітики ISW вважають, що відносно спокійне обговорення українського контрнаступу в міноборони РФ (навіть незважаючи на типове заперечення українських успіхів), є наслідком неспроможності цього відомства підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи в Харківській і Херсонській областях у 2022 році та паніки в російському інформаційному просторі, що виникла тоді, свідчить про те, що російський інформаційний простір певною мірою адаптувався і виніс уроки з минулих моментів інформаційного колапсу.

Український контрнаступ

Розмови про підготовку контрнаступу хдили вже давно. Протягом цього часу неодроразово з'являлися дані про те, що серед російських окупантів наростає паніка через це. Тим більше, що вони не були як слід підготовлені до атак з боку ЗСУ. Деякий час тому міноборони РФ закликало всіх найманців підписати контракти, на що ватажок ВПК "Вагнер" Євген Пригожин поставив свої умови.

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