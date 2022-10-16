Мобілізація в РФ дала зворотний ефект, все більше людей виступають проти війни.

Більшості росіян війна в Україні була "по барабану", поки їх не торкнулася мобілізація. Тепер же все вирішить падіння Херсона.

Такою думкою поділився російський соціолог Ігор Ейдман в інтерв'ю УНІАН.

Він пояснив, що прості росіяни насправді не настільки радіють ударам по Україні, як це намагається показати РФ. Насправді ж це зовсім не масова історія.

"Це імітація масовості і це не "прості росіяни". Є або ідейні фашисти типу Гіркіна-Стрєлкова, або люди на зарплаті - Соловйов, Симоньян та інші, які просто бояться за свої шкури. Тому їм, кров з носу, потрібна перемога в Україні. Вони розуміють, що коли Росія буде розгромлена в цій війні, вони втратять не тільки свої "теплі" місця, але і свої гроші, швидше за все і свободу. Більшості росіян ця війна глибоко по барабану. Я не кажу, що це добре. Нормальні люди повинні були б обурюватися, заперечувати, протестувати в міру своїх сил і в міру своєї сміливості. До мобілізації і молоде покоління, і старше намагалися не помічати того, що відбувається", - зазначив Ейдман.

Він розповів, що особливо все по-старому було в Москві. Люди ходили в ресторани і клуби, проводили світські раути, але раптово по них "шарахнула" мобілізація. Тоді в суспільстві росіян в два рази зросла тривожність. Більшість жителів РФ мріють про спокійне життя, обивателі не заражені "ура-патріотизмом", вважає Ейдман.

"Якби цей фашизм був масовим явищем, то Путіну і мобілізацію не потрібно було б оголошувати. Знадобилося набрати кілька сотень тисяч солдатів? Та це по клацанню було б! Але немає цих тисяч. Вони намагалися спочатку робити контрактну армію. За російськими масштабами обіцяли шалені гроші, але цей шлях вибрали не багато. Влада була змушена вдатися до примусової мобілізації, перед якою насамперед вони внесли до Кримінального кодексу правки з метою залякати потенційних призовників, щоб вони з піднятими руками пішли до військкомату", - зазначив соціолог.

За словами Ейдмана, всі опитування показують, що чим молодші росіяни, тим гірше вони ставляться до Путіна. Все більше жителів РФ спостерігають за новинами про загиблих "мобіків" і повний бардак в армії.

"Переломним моментом може стати очікуване падіння Херсона. Це дуже символічно для росіян, тому що їм вже вселили: "ось, ми такі землі родючі під себе підминаємо, такі великі міста беремо". І звільнення Херсона українськими військами може мати дуже сильний психологічний ефект. Вибух Кримського мосту не мав такого ефекту і не міг мати. Крим вже російському обивателю давно продали, як і цей міст", - прогнозує бунт росіян Ейдман.

Ситуація в Херсоні: що відомо

Як зазначили в офісі президента України, Путін все ще сподівається, що окупанти будуть тримати Херсон, але вони зайняті мародерством. Диктатор хоче "зберегти обличчя", але він не врахував, що рашистам куди важливіше грабувати і здійснювати військові злочини.

За словами президента України Володимира Зеленського, навіть 100 тисяч загиблих на війні росіян не змусять Кремль про щось замислитися. Меежу тим, в оперативному командуванні "Південь" зазначають, що на півдні ЗСУ утримують ініціативу в розвитку подій.

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