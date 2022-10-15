На півдні сили оборони тримають вогневий контроль, зазначили в українській армії.

На півдні Збройні Сили України утримують ініціативу в розвитку подій.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" ЗСУ у зведенні щодо ситуації станом на 14:00.

"Сили оборони тримають вогневий контроль та ініціативу в розвитку подій", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 110 вогневих завдань, українською авіацією завдано 2 удари, зокрема по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях.

В той же час, у Херсонській області окупанти спробували завдати авіаційні удари по позиціях ЗСУ, але ворожий гелікоптер було знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Також окупанти продовжують практику вогневих уражень позицій ЗСУ і територіальних громад, що прилеглі до фронту, із застосуванням авіації, ракетно-артилерійського озброєння і мінометів.

"Також продовжує завдавати удари дронами-камікадзе по тилових районах, намагаючись уразити об’єкти інфраструктури. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активно проводить повітряну розвідку", - йдеться у повідомленні.

Протягом ночі над Миколаївською областю силами української протиповітряної оборони збито 6 дронів, над Херсонською - 2, а над півднем Дніпропетровської - 5.

Також ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотний шпигун "Орлан-10", який розвідував обстановку вздовж лінії фронту.

Контрнаступ ЗСУ та втрати російської армії - важливі новини

Армія України наприкінці серпня пішла у контрнаступ. Згодом стало відомо про успіхи наших воїнів, зокрема, у Херсонській області.

Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку армія України звільнила понад 1 170 кв. км нашої землі. 12 числа в українській армії повідомили, що на Херсонщині деокуповано ще п'ять населених пунктів.

За даними Офісу президента, в Україні з початку повномасштабної збройної агресії РФ, яка розпочалася 24 лютого, вже звільнено 1 тис. 620 населених пунктів.

Станом на 15 жовтня в нашій державі знищено 64 тис. 700 супротивників, 242 ворожих гелікоптери та 1 210 безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: