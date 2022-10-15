Запускаючи ракети і мобілізуючи десятки тисяч нових військових, Росія сподівається зупинити просування України, але Київ як і раніше має явну перевагу на полі бою.

Зусилля Росії щодо протидії наступу України шляхом обстрілу Києва та інших міст ракетами і мобілізації сотень тисяч резервістів є значною ескалацію війни. Але ці дії навряд чи змінять динаміку бойових дій, яка зараз явно схиляється на користь України.

Про це пише The Washington Post із посиланням на оцінки західної розвідки і військових експертів.

Одні тільки ракетні удари не мають великої стратегічної цінності, хоча вони приносять людські страждання й порушують життя в містах, відносно не віддалених від бойових дій.

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З моменту початку нападу 10 жовтня більше трьох десятків людей були вбиті і десятки поранені. Енергетична інфраструктура України, мабуть, є головною ціллю, а це означає, що деякі житлові райони занурилися в темряву.

Але умови на полі бою як і раніше сприяють більш моторним, високомотивованим і краще озброєним українським військовим, які в осяжному майбутньому збережуть перевагу перед незграбною, погано оснащеною і змученою армією Росії.

Американські та інші західні офіційні особи прогнозують, що Україна продовжить контрнаступ в найближчі місяці, навіть попри те, що погода уповільнює темпи війни.

Темп бойових дій в останні дні вже сповільнився, оскільки Україна зміцнює недавно завойовані позиції.

За словами військових експертів, темпи ще більше сповільняться з наближенням зими. У якийсь момент в найближчі місяці погода може змусити Україну припинити наступ, сказав західний чиновник, який говорив на умовах анонімності. Але поки "українці зберігають ініціативу і імпульс", сказав він.

"Проте вже не очікується, що Росія зможе захопити значно більше території. Україна так радикально змінила хід боротьби, що єдине невирішене питання полягає в тому, скільки ще територій Україна зможе повернути, а не в тому, чи зможе Росія досягти своїх цілей", - сказав Роб Лі з Філадельфійського дослідницького інституту зовнішньої політики.

За його словами, українська армія, яка на початку війни сильно поступалася в озброєнні Росії, тепер перевершує російську майже за всіма параметрами.

Росія продовжує зазнавати великих втрати в силах і техніці та окопуватися на оборонних позиціях, у той час як Україна стабільно отримує поставки нового і технологічно досконалого озброєння від своїх західних союзників. За оцінками американської розвідки, в ході війни Росія втратила 6000 танків, бронетранспортерів та іншої військової техніки, і деякі з них захоплені українцями цілими й неушкодженими, поповнивши їх арсенал.

"Україна має перевагу, і Росія щосили намагається відповідати цим перевагам. Поки Україна продовжує отримувати підтримку НАТО і продовжує отримувати артилерію, Україна повинна продовжувати досягати успіхів", — сказав Лі.

Важко передбачити, чи послужить приплив до 300 тисяч нещодавно мобілізованих російських солдатів стримуванню наступу українців, сказав Конрад Музика, директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan.

Українські офіційні особи кажуть, що вони не помітили будь-якого помітного впливу з боку тих, хто вже з'явився на передовій. Але вони не скидають з рахунків можливість того, що величезний приплив військ може ускладнити завдання України.

Однак є сумніви в здатності Росії адекватно навчити і озброїти таку велику кількість недосвідчених військовослужбовців, сказав західний чиновник. Ті, що з'явилися до цих пір "були виставлені з дуже, дуже обмеженою підготовкою і дуже, дуже поганим обладнанням", - сказав він. "Малоймовірно, що вони матимуть будь-який позитивний вплив у найближчому майбутньому".

Очікується, що здатність Росії здійснювати ракетні удари буде скорочуватися, що ще більше обмежить її можливості на полі бою, кажуть західні офіційні особи і військові експерти. Зокрема, вважається, що у Росії закінчуються високоточні ракети, які можна використовувати для ураження ключових об'єктів.

Але поки удари завдаються по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, а не по основних військових об'єктах, "вони не зможуть переломити хід цієї війни", — сказав Музика.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

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