Він зазначив, що європейським країнам потрібно відкинути наївність і почати розраховувати тільки на себе.

Країни Європи повинні позбутися своєї наївності, інакше їм може загрожувати загибель.

З таким серйозним попередженням в університеті Сорбонна виступив французький президент Еммануель Макрон, пише Politico. Він наголосив, що якщо Європа хоче вижити, то повинна проявити швидку реакцію. "Ми повинні усвідомити, що Європа смертна і може померти. Усе залежить від нашого вибору. Цей вибір потрібно робити зараз", - зазначив він.

Макрон сказав, що ворожість РФ, відсутність інтересу з боку США і конкуренція з Китаєм можуть перетворити Євросоюз на "маргіналізовану" спільноту.

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"Ера, коли ЄС купував енергію і добрива у РФ, передавав своє виробництво Китаю і залежав від США в плані безпеки, закінчилася", - констатував Макрон.

Він закликав європейських лідерів готуватися до "масштабних стратегічних рішень" у сфері безпеки та економіки, підкресливши, що тепер для інтересів Європи потрібно багато протекціонізму. У зв'язку з цим Макрон підкреслив, що європейським країнам потрібно створити незалежну систему оборони, щоб у разі чого вони могли обійтися без США.

Він висловив думку, що арміям країн-членів ЄС не потрібно об'єднуватися, але у них мають бути спільні цілі, такі як створення загальноконтинентального протиракетного щита.

Крім того, він зазначив, що Китай і США "більше не поважають правила" міжнародної торгівлі, тому життєво важливо, щоб ЄС боровся сам за себе. "Ми не можемо бути єдиними, хто дотримується правил. Ми занадто наївні", підкреслив він.

Макрон також заявив, що одним із найбільших ризиків для виживання Європи є її ж деморалізація. "Європа може померти сама по собі. Ризик у тому, що ми звикли недооцінювати самих себе", - констатував французький президент і закликав громадян Європи згадати цінності, які зробили їх особливими.

"Ми не такі, як усі інші і ніколи не повинні забувати про це. Це не просто земля, це концепція людства", - сказав він.

Франція та Україна

18 квітня лідер французьких соціал-демократів Рафаель Глюксманн розкритикував недостатній рівень європейської допомоги Україні і звинуватив президента Еммануеля Макрона в тому, що він "отримує задоволення від розмов, але демонструє слабкість у діях".

А 24 квітня юрист-міжнародник Олександр Калініченко проаналізував останні заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливого відправлення військ в Україну. Він зазначив, що такі твердження мають як політичні, так і військово-технічні наслідки.

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