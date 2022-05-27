У підконтрольних росіянам населених пунктах почастішали випадки зникнення людей.

На Харківщині окупанти шукають патрони українського виробництва для "самострілу", а на окупованих територіях області зникають наші люди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

В повідомленні сказано, що в смт Шевченкове Харківської області російські окупанти на місцевому базарі розпитують, де можна придбати патрони українського виробництва.

"Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити "самостріл", видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому",- зазначають в розвідці.

Також в повідомленні сказано, що в Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково, Ізюмі Харківської області почастішали випадки зникнення людей.

"Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов’язують з "роботою" співробітників російських спецслужб на окупованій частині областін", - повідомляє українська розвідка.

Також зазначає, що наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано, а автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися, ретельно фільтрують та повертають назад.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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