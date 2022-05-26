Збито ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні, 26 травня, 12 атак ворога.

Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину. В результаті цих обстрілів загинули 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні, 26 травня, 12 атак ворога.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 5 артилерійських систем; 5 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Нагадаємо, за даними глави Луганської ОВА, на сьогодні окуповано близько 95% Луганської області.

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