Під обстріл потрапили дві жінки, які пасли корів, одна з них загинула.

У Миколаївській області за добу через обстріли окупантів поранено 14 мирних жителів, є загиблі.

Як заявив представник оперативного командування "Південь" В'ячеслав Назаров, найбільша кількість обстрілів припала на Миколаївський і Баштанський райони.

"На жаль, є загиблі. Зокрема, в околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які просто пасли корів, одна з них загинула", - сказав Назаров.

Водночас, за його словами, українські війська за добу знищили 35 окупантів і кілька бойових машин піхоти.

Назаров також зазначив, що окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки належного режиму роботи Каховської гідроелектростанції, де розгорнуто пункт управління Південного військового округу російських військ. Назаров додав, що на станції не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають відремонтувати. Це вже призвело до підтоплення Каховки, під загрозою затоплення найближчих сіл.

Як повідомляв УНІАН, попри ризик та щоденні обстріли з боку російських окупантів, все більше жителів Миколаївської області повертається додому.

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