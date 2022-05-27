Окупанти збільшили кількість обстрілів підрозділів українських військ, ведуть повітряну розвідку та здійснюють інженерне обладнання позицій.

На Південнобузькому напрямку російські війська продовжують вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання окупантів продовжують блокування цивільного судноплавства.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РНБО прокоментували швидку окупацію Росією Херсонської області.

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