При цьому вони наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але темпи просування росіян, ймовірно, будуть сповільнюватися.

В останні дні, хоча оборона України залишається ефективною, російські окупанти мають певний прогрес у веденні бойових дій та підготовці третьої лінії оборони.

Про це повідомили в американському інституті вивчення війни (ISW).

Згідно з даними ISW, російські війська взяли під контроль понад 95% Луганської області і, ймовірно, їхньою метою є завершити захоплення Сєвєродонецька в найближчі дні.

Крім того, аналітики ISW зазначили, що російські війська безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюма поблизу кордонів Харківської та Донецької областей.

Загарбники продовжили облогу Сєвєродонецька і, ймовірно, прагнуть повністю оточити район Сєвєродонецьк-Лисичанськ найближчими днями.

Вони наполегливо просуваються на південь і захід від Попасної до Бахмута, але темпи просування росіян, ймовірно, будуть сповільнюватися, коли вони будуть наближатися до самого міста.

За оцінками експертів, швидше за все, російські війська в окупованих районах південного напрямку готують "третю лінію оборони", щоб закріпити довгостроковий контроль над регіоном і готуватися до відбиття можливих майбутніх українських контрнаступів.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти можуть провести наземний наступ для захоплення Сєвєродонецька найближчими днями.

Вас також можуть зацікавити новини: