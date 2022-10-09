Зі слів очевидців, люди почули звук літака та побачили, як він при розвороті, випустив снаряди.

Сьогодні стало відомо, що 7 жовтня близько 8 ранку російські окупанти з літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту. Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни", - повідомив він.

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Крім цього, пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований в коментарі "Суспільному" розповів, що зі слів очевидців, люди почули звук літака та побачили, як він при розвороті, випустив снаряди.

"Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно, ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень", уточнив він.

Інформація про кількість загиблих та поранених досі встановлюється.

Воєнні злочини окупантів

Це не перший випадок, коли окупанти розстрілюють автоколони з цивільними українцями.

1 жовтня у Куп’янському районі Харківської області виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. Внаслідок цього удару загинули 24 людини.

А зранку 30 вересня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Запоріжжю. Загалом окупанти випустили 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по гуманітарній колоні цивільних, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Внаслідок удару по автоколоні з цивільними загинули 25 осіб.

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