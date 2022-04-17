Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла.

У селі Гаврилівка на Херсонщині рашисти обстріляли групу підлітків, які йшли до магазину за хлібом.

Про це повідомляють дописувачі місцевої спільноти Новини Нововоронцовщини.

За словами свідків, неповнолітні ішли вулицею і розмовляли по телефону, коли в цей час російські війська зробили попереджувальні постріли.

Коли діти почали бігти – окупанти відкрили вогонь вже по них.

Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла.

Війна Росії проти України: нові дані

Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого. Проте після провалу у наступі на Київ була змушена відступати до Білорусі.

Наразі окупанти планують іще один штурм – сходу України і виходу на межі всієї Луганської та Донецької області. Важкі бої тривають у цьому регіоні з початку повномасштабної війни.

Найважчою ситуація досі залишається у Маріуполі. Окупанти оточили місто і роблять невдалі спроби атак на "Азовсталь".

При цьому продовжується терор тамтешнього населення: людей катують, вбивають, спалюють у мобільних крематоріях з метою приховання доказів злочинів, а також депортують до фільтраційних таборів у Росії.

Захисники мужньо стримують спроби ворога прорватися до Харкова. Станом на ранок 17 квітня противнику вдалося впритул підійти до Сєвєродонецька.

За час повномасштабної війни з Росією у боях з ЗСУ знищено понад 20 300 окупантів, водночас, за словами Зеленського, 3 тисячі українських захисників полягли на полі бою.

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