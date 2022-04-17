США намагаються переконати союзників направити в Україну більше артилерії і боєприпасів.

Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цієї неділі або на початку наступного тижня.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників в оборонному відомстві США.

Офіційні особи, чий брифінг був даний на умовах анонімності, заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії і боєприпасів, щоб вони не закінчилися під час наступу. За оцінкою США, це може статися найближчими днями, додали вони.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські окупаційні війська готуватимуться відновити наступ на Слов'янськ, на Курахівському та Авдіївському напрямках.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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