За словами глави ВПП ООН, близько 30 мільйонів тонн зерна, призначеного на експорт з України, не можуть бути відправлені через війну.

За даними ООН, в Маріуполі понад 100 000 мирних жителів страждають від нестачі їжі і води.

Як повідомляє Голос Америки, про це заявив глава Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі.

За даними ООН, в Маріуполі понад 100 000 мирних жителів страждають від нестачі їжі, води і відсутності опалення. Російські сили, що контролюють доступ у місто, не допустили представників ВПП ООН, заявив Біслі. "Це катастрофічна ситуація: люди вмирають від голоду", - сказав він.

Директор продовольчої програми також попередив про те, що глобальна нестача продовольства, зумовлена війною, може викликати "масову міграцію, що перевершує часи Другої світової війни".

Так, половина зерна, яке ВПП закуповує для поширення по всьому світу, надходило з України. За словами Біслі, близько 30 мільйонів тонн зерна, призначеного на експорт, не можуть бути відправлені через війну. Він попередив, що українські фермери, які мають можливість сіяти, можуть зіткнутися з тим, що їх урожай згниє на полях, якщо війна затягнеться і не буде можливості зібрати і відвантажити його.

За його словами, проблеми з доставкою змусили ВПП вдвічі скоротити раціони для мільйонів людей, багато з яких знаходяться в Африці, і, можливо, буде потрібно ще більше скорочень. "Люди будуть вмирати від голоду", - додав він.

Гуманітарна криза в Україні, ймовірно, тільки посилиться у зв'язку з ймовірними новими атаками з боку Росії, кажуть в ООН.

Нагадаємо, за даними ООН, закриття українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.

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