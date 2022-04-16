Водночас загинуло приблизно 19-20 тисяч російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про загибель 2,5 - 3 тисяч військових українських Збройних сил у війні із загарбницькими військами Російської Федерації.

Про це президент сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

Зеленський заявив, що українські посадовці вважають, що 2,5 тис - 3 тис українських військових загинули у війні, але для порівняння, кількість російських військових, які загинули, становить від 19 до 20 тисяч службовців.

Глава держави додав, що близько 10 тисяч українських військових отримали поранення, і що "складно сказати, як багато виживуть".

За його словами, цивільні жертви набагато складніше підрахувати.

"Дуже складно говорити про цивільних, оскільки південь нашої країни, де міста і містечка нашої країни заблоковані - Херсон, Бердянськ, далі на сході Маріуполь, і район на схід, де розташовується Волноваха - ми просто не знаємо як багато людей померло у тій зоні, яка заблокована", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про тарифи на світло на найближчі півроку.

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