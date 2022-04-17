В місті зруйновано багато приватних житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівки і водогін, крім того, немає газопостачання.

Російські загарбники дуже близько підійшли до Сєвєродонецька Луганської області, обстріли посилюються, тому шансів на евакуацію жителів дедалі менше.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко в ефірі загальнаціонального телемарафону.

"Ворог підійшов дуже близько, обстріли посилюються, в нас дуже складно провести евакуацію місцевих людей, можливість з кожним днем зменшується. За нашими розрахунками, близько 20% жителів залишилися в місті. Точної цифри ніхто не знає. Немає місць, де збираються всі", - сказав він.

За словами Власенка, обстріли ворога хаотичні, снаряди прилітають в житлові будинки.

"Дуже багато зруйновано індивідуальних житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівки. Не можна сказати, що вони вщент зруйновані, але ситуація погіршується з кожним днем. Сьогодні були великі пожежі в багатоповерхівках. Повернутися в незруйноване житло - з кожним днем стає дедалі неможливішим", - зазначив він.

Голова РДА повідомив, що в місті пошкоджено водогін, немає газопостачання.

"На магістральних водогонах і газ перебитий, якщо говорити про Сєвєродонецьк, роботи там на день-три, все буде залежати від режиму тиші, або його відсутності", - додав він.

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