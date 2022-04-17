Російські загарбники дуже близько підійшли до Сєвєродонецька Луганської області, обстріли посилюються, тому шансів на евакуацію жителів дедалі менше.
Про це повідомив голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко в ефірі загальнаціонального телемарафону.
"Ворог підійшов дуже близько, обстріли посилюються, в нас дуже складно провести евакуацію місцевих людей, можливість з кожним днем зменшується. За нашими розрахунками, близько 20% жителів залишилися в місті. Точної цифри ніхто не знає. Немає місць, де збираються всі", - сказав він.
За словами Власенка, обстріли ворога хаотичні, снаряди прилітають в житлові будинки.
"Дуже багато зруйновано індивідуальних житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівки. Не можна сказати, що вони вщент зруйновані, але ситуація погіршується з кожним днем. Сьогодні були великі пожежі в багатоповерхівках. Повернутися в незруйноване житло - з кожним днем стає дедалі неможливішим", - зазначив він.
Голова РДА повідомив, що в місті пошкоджено водогін, немає газопостачання.
"На магістральних водогонах і газ перебитий, якщо говорити про Сєвєродонецьк, роботи там на день-три, все буде залежати від режиму тиші, або його відсутності", - додав він.