Все вказує на неможливість взяти місто без вищого рівня нелюдяності і застосування зброї масового знищення.

В Маріуполі росіяни кидають всі сили на штурм міста.

Про це в Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зауважив, що бойові дій набирають люті.

"Окупанти кидають все на штурм міста. Поява бомбардувальників ТУ говорить о намірі штурму Азовсталі та порту після використання авіа бомб великої потужності на зразок ФАБ-3000 та інших. Все вказує на неможливість взяти місто без вищого рівня нелюдяності і застосування зброї масового знищення", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що вперше з початку російської збройної агресії було нанесено бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. У Маріуполі йдуть активні бої в районі меткомбінату і в портовій зоні.

Маріуполь з 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв'язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.

Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі й застосували проти них хімічну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: