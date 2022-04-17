Україна намагається домогтися від окупантів відкриття спецкоридору для вивезення поранених українських військових.

Україна із залученням міжнародних структур вимагає від російських окупантів відкрити спеціальний коридор для евакуації з Маріуполя поранених військових.

Про це повідомила віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових", — підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення українських захисників Маріуполя поставить крапку в переговорах з Росією. Глава держави додав, що зараз тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися.

Блокада Маріуполя

Маріуполь, зруйнований на 95%, знаходиться в блокаді російських окупантів з 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. В даний час в Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення", щоб "зачистити від неблагонадійних". У місті тривають запеклі бої.

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