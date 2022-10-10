За його словами, відповіддю стане "пряме знищення" замовників та виконавців.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився черговою "сенсаційною" заявою. Цього разу він заявив, що підрив Кримського мосту є "терактом, який здійснила Україна".

Про це пише пропагандистський ТАСС.

На його переконанння, відповіддю на цей "теракт" може бути лише пряме знищення "терористів".

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"Замовник та виконавець злочину — держава Україна. Відповіддю Росії на це може бути лише пряме знищення терористів. Так, як це й заведено у світі", - заявив Медведєв.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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