Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився черговою "сенсаційною" заявою. Цього разу він заявив, що підрив Кримського мосту є "терактом, який здійснила Україна".
Про це пише пропагандистський ТАСС.
На його переконанння, відповіддю на цей "теракт" може бути лише пряме знищення "терористів".
"Замовник та виконавець злочину — держава Україна. Відповіддю Росії на це може бути лише пряме знищення терористів. Так, як це й заведено у світі", - заявив Медведєв.
Вибухи на Кримському мосту - що відомо
Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.
Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.
Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.
Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.
Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.
За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.
Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.