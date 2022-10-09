Раніше Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом", звинувативши в ньому українські спецслужби.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков ухилився від питання, чи потрапляє пожежа на Кримському мосту під можливості задіяння ядерної доктрини.

Про це пишуть пропагандисти РИА Новости

Таке міркування він назвав "зовсім неправильною постановкою питання".

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Раніше Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом", звинувативши в ньому українські спецслужби.

Ще влітку заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожував Україні "судним днем" у разі ударів по окупованому Криму: "Вони розуміють наслідки таких заяв, а наслідки очевидні: у разі якщо щось подібне станеться, для них всіх там настане одномоментно судний день. Дуже швидкий. І важкий. Сховатися буде дуже складно".

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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