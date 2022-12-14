Відомо, що російські загарбники посилили терор населення після нових точних ударів ЗСУ по окупантах у Мелітополі.

У тимчасово окупованому Мелітополі та його околицях в останні дні російські загарбники посилили терор. Росіяни проводять обшуки будинків, вилучають телефони й комп'ютери, людей викрадають прямо на вулицях.

Так, напередодні стало відомо, що невідомі увірвалися в будинок до професора, доктора географічних наук Володимира Воровки 1970 року народження. До війни чоловік працював викладачем Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького завідувачем кафедри екології та раціонального природовикористання. Про зникнення чоловіка повідомили його дружина в Facebook.

Відомо, що о 7 ранку до будинку в селі Тамбовка, де проживав педагог, під'їхали 3 легкових автомобілі й мікроавтобус. Невідомі люди увірвалися в приміщення. Звідти вже вийшли з господарем, посадили його в автомобіль, і зникли в невідомому напрямку, повідомляють очевидці.

Відео дня

На даний час місцеперебування Володимира Воровки невідоме.

Війна в Україні: ситуація в Мелітополі

Останніми днями ЗСУ випустили багато снарядів по місцях розташування ворожих військ у Запорізькій та Луганській областях. У понеділок, 12 грудня, стало відомо про удари по лігву співробітників ФСБ в одному з готелів Мелітополя.

Також 13 грудня по базі окупантів у Мелітополі було завдано потужного удару. Ворог розмістив свої війська в місцевій школі.

Пізніше стало відомо, що в Мелітополі ЗСУ знищили керівний склад 58-ї армії Росії.

Рашисти звозять поранених солдатів до Мелітополя.

Вас також можуть зацікавити новини: