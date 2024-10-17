На його думку, це навіть може привести до розпаду ООН.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що план перемоги України вплине на весь світ та міжнародні організації.

"Цей план української перемоги вплине у перспективі на багато політичних кар'єр, на взаємодію на міжнародній арені", - зазначив він в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

На думку Тимочка, якщо цей документ прописаний на основі статутів ООН, то він безпосередньо вплине в майбутньому або на збереження цієї організації, або на створення пропозиції альтернативного міжнародного міждержавного об'єднання.

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"Це дуже серйозна річ, і я б хотів, щоб з моменту оголошення його в українському парламенті, тим паче у присутності всього керівного складу, а ми бачимо, що там були і весь командний склад, і силових структур, збройних сил, і політиків... то потрібно з того ж моменту, як його озвучили, потрібно його втілювати. От і все. Це важливо", - наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

План перемоги України

Вчора президент Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги. Він складається з 5 пунктів, три з яких мають секретні додатки. Серед них - негайне запрошення України до НАТО.

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, додатки пунктів плану миру містять переліки цілей вглибині Росії для зменшення її військового потенціалу та засоби, що необхідні Україні для їх ураження та знищення.

Аналітик BILD Юліан Рьопке розкритикував цей план, оскільки там немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою.

Прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Києву потрібно "усвідомити" причини, через які РФ почала повномасштабне вторгнення.

Водночас речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон обговорює з Києвом план перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським. Крім того, влада США займається й "іншими заходами" в контексті американської допомоги.

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