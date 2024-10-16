Він підкреслив, що будь-які "мирні формули", які раніше пропонували європейські та американські політики, не спрацюють.

План перемоги, який сьогодні представив президент України Володимир Зеленський, не передбачає звільнення всіх окупованих територій військовим шляхом. Про це в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент неодноразово про це говорив - це не питання звільнення всіх територій військовим шляхом. Це план примусу Росії - це створення умов, коли для Росії залишається занадто висока ціна, щоб продовжувати залишатися на клаптику української території", - сказав він.

При цьому Подоляк наголосив, що будь-які "мирні формули", які раніше пропонували європейські та американські політики, не спрацюють.

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"Не існує жодної формули Расмуссена або Кіссінджера. Немає цих формул. І президент у своєму виступі досить чітко це сказав. Щойно Росія залишилася на клаптику української території - все, у нас війна не закінчена. Вона триває - у різних форматах, а потім знову гаряча фаза", - переконаний Подоляк.

План перемоги Зеленського - що відомо

Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Серед них, зокрема, негайне запрошення до НАТО, продовження операцій ЗСУ в Росії. Також пропонується розмістити в Україні "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії.

На думку президента, якщо почати рухатися конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, можливо, вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

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