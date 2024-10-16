План перемоги, який сьогодні представив президент України Володимир Зеленський, не передбачає звільнення всіх окупованих територій військовим шляхом. Про це в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Президент неодноразово про це говорив - це не питання звільнення всіх територій військовим шляхом. Це план примусу Росії - це створення умов, коли для Росії залишається занадто висока ціна, щоб продовжувати залишатися на клаптику української території", - сказав він.
При цьому Подоляк наголосив, що будь-які "мирні формули", які раніше пропонували європейські та американські політики, не спрацюють.
"Не існує жодної формули Расмуссена або Кіссінджера. Немає цих формул. І президент у своєму виступі досить чітко це сказав. Щойно Росія залишилася на клаптику української території - все, у нас війна не закінчена. Вона триває - у різних форматах, а потім знову гаряча фаза", - переконаний Подоляк.
План перемоги Зеленського - що відомо
Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Серед них, зокрема, негайне запрошення до НАТО, продовження операцій ЗСУ в Росії. Також пропонується розмістити в Україні "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії.
На думку президента, якщо почати рухатися конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, можливо, вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року.