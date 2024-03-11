Побачити "Москву": коли флот РФ в Чорному морі піде на дно назавжди

Після того, як на початку березня курсом крейсера "Москва" відправився російський корабель "Сергій Котов", в Росії змінилось керівництво воєнно-морського флоту. В цілому після вторгнення росіян в Україну у 2022 році, "залягли" на дно вже близько третини російських "корит". І ще "не вечір".

Прихід на кримський берег весни-2024 став вибуховим. У ніч на 5 березня Головне управління розвідки повідомило, що фахівці з Group 13 потопили морськими дронами Magura російський корабель "Сергій Котов".

Це поповнення "підводного музею" ЧФ РФ вражає: "Сергій Котов" – один із найновіших кораблів російського військово-морського флоту. Його почали будувати на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, у 2016-му. На бойове чергування у складі Чорноморського флоту окупантів він став у червні 2022-го. І тепер здійснив, використовуючи новояз російських пропагандистів, від’ємне спливання. Лави слухачів вічного концерту Кобзона поповнили сім окупантів, ще двадцять сім - поранені.

За даними Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, якщо не рахувати "Сергія Котова", з початку війни було знищено 24 кораблі та один підводний човен Чорноморського флоту РФ.

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"Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - йшлося в повідомленні, яке, очевидно, мали б ретельно вивчити росіяни.

Проте, схоже, не вивчили.

Експонати "підводного музею"

"Оновлення підводного музею" в Чорному морі росіяни почали ще у перші місяці повномасштабного вторгнення. 13 квітня 2022 року відбулося, напевне, найзнаменитіше затоплення: ЗСУ поцілили ракетами у флагман ЧФ РФ - російський крейсер "Москва". Саме той, який раніше за відомою адресою відправляв український військовослужбовець з острова Зміїний…

Пізніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа оголосив, що військові кораблі під прапором РФ будуть законними цілями для України у будь-якому місці Світового океану. Тим часом "чорноморський музей" поповнився десантно-штурмовими катерами типу "Раптор", десантним катером "Серна", буксиром "Василь Бех" та ще кількома не настільки відомими суднами.

До десантного корабля "Саратов" черга "залягти" на дно дійшла у порту – він затонув "в доках" окупованого Бердянська. Так само в порту, але вже в Севастополі, в сухих доках, були атаковані великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Вони стали чи не найкоштовнішим "уловом" таємних українських мисливців на російські кораблі. За даними Defense Express, перші два можна оцінити у понад 100 мільйонів доларів, а субмарину – у приблизно 400 мільйонів доларів. Сюди ж можна додати успішно атакований біля озера Донузлав ракетний катер "Івановець" (60-70 мільйонів доларів).

Варто зазначити, що якщо катери чи навіть десантні кораблі – значуща, але ймовірна здобич, то ураження підводного човна – унікальна ситуація. Аналітики зазначали, що штатних можливостей для боротьби з російськими субмаринами, які й самі по собі є надскладною ціллю, Україна не має. Зважаючи на це, на думку Defense Express, підводний човен можна було вразити хіба у надводному положенні. І саме це здійснили українські військові.

Перед "Сергієм Котовим" "підводний музей" Чорного моря поповнив "Цезар Куніков". Але деякі одиниці Чорноморського флоту РФ не вдалося одразу потопити (хоча вони були значно пошкоджені). Зокрема, йдеться про ракетний корабель "Самум", десантні кораблі "Новочеркаськ" та "Оленегорський горняк", патрульний корабель "Василь Биков", тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров". При цьому, за словами капітана першого рангу ВМС України у відставці Андрія Риженка, деякі "поранені" російські судна відновлювати недоцільно.

Реакція росіян

Втрата майже третини бойових потужностей в Чорному морі, звісно, викликала реакцію. Ще торік РФ почала змінювати підпорядкування Чорноморського флоту.

Річ у тім, що раніше ЧФ РФ керував Південний військовий округ РФ, тепер же його підпорядкують безпосередньо головному комітету Військово-морського флоту РФ (він керуватиме усіма російськими флотами та Каспійською флотилією).

"Це дасть змогу ефективніше керувати флотом та флотами, впроваджувати єдині підходи до планування застосування та підготовки угруповань Військово-морського флоту в сучасних умовах", – заявляв з цього приводу у грудні 2023-го міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Наступний крок: російський диктатор Володимир Путін днями, ймовірно, відправив у відставку головнокомандувача військово-морським флотом РФ адмірала Миколу Євменова, який перебував на посаді з 2019 року. Тимчасовим виконувачем його обов’язків призначено адмірала Олександра Моїсеєва.

Наскільки така реорганізація вплине на ситуацію в Чорному морі? Міжнародні військові аналітики вважають, що не вплине. Адже до сьогодні російський флот в Чорному морі зазнав нищівних ударів.

Оглядач американського журналу The National Interest навіть зазначав, що "морські офіцери ще не одне покоління вивчатимуть, як було потоплено" флагман ЧФ РФ крейсер "Москва": "Російський військовий флот є найбільшим, хто програв у війні. Його престиж суттєво постраждав".

Цікаво спостерігати й за змінами у сприйнятті "панування" в Чорному морі з боку російських Z-блогерів. Частина з них вже забили на сполох.

Наприклад, Fighterbomber вже визнав високу ефективність українських морських дронів та закликав до втечі великі російські кораблі: "Я не знаю, які висновки можна зробити, крім того, що зараз необхідно цей факт прийняти, вивести всі великі кораблі за радіус ефективної дії БЕКів, місця стоянок закрити інженерними засобами, що виключають поразку БЕКами суден".

При цьому, він закликає покласти завдання ЧФ РФ на "маломірні та швидкохідні катери, підводні човни та авіацію", а також створювати своє захисне озброєння й тестувати його "десь у Владивостоці".

Знищення ЧФ РФ - питання часу

Попри те, що кораблецид росіян в Чорному морі дозволив відновити роботу "зернового коридору" (без домовленостей з РФ), а окремі кораблі росіяни змушені були вивести з Севастопольської бухти, ЧФ РФ остаточно не втратив боєздатності. І, на жаль, потенційно все ще може дошкуляти Україні. Але, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, якщо російський флот "не втече з Чорного моря", буде лише питанням часу, коли інші кораблі складуть компанію упокоєному на дні флагмана - крейсеру "Москва".

"Якщо вони не втечуть з Чорного моря взагалі, то їх знищення буде лише питанням часу. Хоча наприкінці 2023 року вони втекли з Севастополя до Новоросійська, Новоросійськ - це також небезпечне для них місце. Навіть туди можуть досягати наші дрони – безекіпажні катери. Наступним кроком, як варіант, буде евакуація до Абхазії. Але і це не є безпечною зоною для них. Отже, їм доведеться повністю залишати Чорне море. Але я більш ніж впевнений, що вони цього не робитимуть і будуть впиратися", - вважає він.

На переконання експерта, безпечним місцем для ЧФ РФ є лише Каспійське море: "Якщо вони евакуюються на Каспій до того часу, коли в них ще залишиться якась кількість військових кораблів, особливо носіїв ракет "Калібр", тоді вони, на майбутнє, можуть зберегти якусь боєздатність. Якщо ж вони будуть впиратися, підуть на принцип "ми нікуди не підемо з Новоросійська", тоді в якийсь момент основну бойову складову їхньої флотилії дійсно буде знищено", - зазначив експерт.

Однак питання, скільки морських дронів Україні доведеться на це витратити. Адже і один дрон може відправити корабель на дно, а можуть і сім стріляти "у молоко".

"Один дрон - це 250-300 кілограмів бойової частини. Наприклад, по "Іванівцю" було чотири влучання. "Івановець" - це корабель водозміщенням 500 тонн. Отже, чотири дрони на один 500 тонний корабель. А є військові кораблі водозміщенням у тисячу тонн, 1,5 тисячі, є на 2,5 тисячі…", - розповідає Коваленко.

Отже, для ураження більшого корабля треба значно більше дронів (або й ракет)? Не обов’язково. Але важливо, куди саме вдається поцілити.

"Головне - знайти вразливе місце і влучити. Іноді можна витратити 6-7 дронів та отримати нульовий результат… Тому, якщо говорити про знищення усього Чорноморського флоту РФ, може бути варіативна відповідь – для цього може знадобитись від 100 дронів до тисячі", - додав Коваленко.

Плюс, варто брати до уваги загородження в бухтах, корабельну артилерію, той факт, що дрон можна виявити візуально, тощо.

"Росіяни мають зброю для придушення або знищення наших дронів. Це кулемети, гранатомети, артилерія невеликого калібру, засоби РЕБ. До того ж, дрон може підійти до цілі, а на тому місці вже нічого не буде. І ще один момент - дрон фізично не може пройти через бонове загородження у бухті (плавуче загородження для захисту входів в порт, на рейд, - УНІАН)… Також, з досвіду Севастополя, росіяни там встановили пости спостереження, і вони доволі активно виявляють наші морські дрони із застосуванням цих берегових постів. Також використовують свої безпілотники та вертольоти. Тож при наближенні наш морський дрон можна знищити", - зазначає Андрій Риженко.

Втім, це не означає, що Україна припинить свої атаки.

"Можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Ініціатива сьогодні на нашому боці. Зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій", - повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Звісно, Україна не списує потенціал російських сил і в Силах оборони чудово розуміють, що ворог адаптується до нових викликів. Але українські війська також планують свої операції зі знищення російського флоту ретельніше і проводять злагодженіше. Тож чекатимемо на подальше поповнення "підводного музею" в Чорному морі.

Ярослав Конощук, Тетяна Стежар