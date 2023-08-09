Капітан I рангу запасу ВМС України Андрій Риженко: Щоб потопити ЧМ РФ, Україні потрібно, мінімум, кілька сотень дронів-камікадзе

Експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко в інтерв’ю УНІАН розповів, що потрібно Україні, аби відправити весь Чорноморський флот РФ курсом крейсера "Москва".

Росія намагається продовжити терор в Чорному морі, неадекватно доводячи світу "своє право" контролювати всю його акваторію. Однак після виходу РФ з "зернової угоди" й спроб погрожувати цивільним суднам, які прямують за українським збіжжям, Україна дала на це жорстку відповідь. Зокрема президент України Володимир Зеленський днями зазначив, що в разі продовження блокування судноплавства в українській частині Чорного моря та обстрілів української портової інфраструктури, Росія може втратити увесь Чорноморський флот.

Наскільки ймовірний такий сценарій, скільки кораблів зараз налічує ЧМ РФ та що їм може протиставити Україна, УНІАН розпитав військового експерта, заступника начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках Андрія Риженка.

Пане Андрію, що являє на сьогодні собою Чорноморський флот РФ? Скільки суден ми змогли вивести з ладу, окрім відомого крейсера "Москва"?

Чорноморський флот Російської Федерації зараз має 80 бойових кораблів і катерів. З них найбільш небезпечними є ракетні кораблі. В першу чергу, це нові фрегати 11356 (серія російських багатоцільових фрегатів 2-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої, далекої морської та океанської зони, - УНІАН). Загалом їх три, але зараз в Чорному морі два, один залишився в Тартусі (місто в Сирії, - УНІАН). Також є три ракетних корвети типу Буян-М, чотири підводних човни. Вони - найнебезпечніші, тому що вони стріляють ракетами "Калібр".

До цього ще треба додати один ракетний корвет "Каракурт". Його тільки недавно прийняли до складу флоту Російської Федерації. До кінця цього року планується ще два, тобто загалом три. Вони заплановані на військово-морську базу у Маріуполі. Нібито там вони будуть базуватися.

Крім того, у росіян є кілька катерів радянської побудови та кораблів, які стріляють ракетами "Москит" (це дуже швидка ракета, яка летить зі швидкістю 800 метрів на секунду).

Також в них є протичовнові кораблі. Ми знаємо, що на початок повномасштабного вторгнення великих десантних кораблів у них було 13, один з них - "Саратов" - був знищений, а другий – "Оленегорський горняк" - був серйозно пошкоджений. Тобто зараз в строю залишилось 11 великих десантних кораблів, які готові висадити бригаду морської піхоти.

З початку бойових дій ми пошкодили та знищили 18 кораблів і катерів супротивника. Треба сказати, що окремі з них, наприклад, типу "Раптор", які були знищені біля острова Зміїний, росіяни потім підняли та відремонтували.

Які російські кораблі найбільш небезпечні для України?

Зараз найбільшу загрозу для нас представляють ракетні кораблі. Перший пріоритет - ті, які мають ракети "Калібр", другий – ті, які мають ракети "Москіт". Вони функціонують, їх стартові позиції - біля Севастополя, або біля Новоросійська. Вони регулярно ці ракети запускають, ми про це знаємо. Наступні за пріоритетом небезпеки - десантні кораблі. Вони готові висадити десант, але наразі для цього немає сприятливої ситуації. Поки вони возять військові вантажі.

В медіа було кілька публікацій, що той самий "Оленегорський горняк", після влучання в нього дрона-камікадзе, залишиться "мертвим вантажем". Наскільки серйозні його пошкодження?

Там дуже серйозне пошкодження лівого борту, серйозно пошкоджені двигуни, електрична система корабля, всі кабель-траси. Також там серйозно пошкоджено танковий відсік, в якому знаходиться техніка. Якби його підбили трохи далі від берега, то він би вже затонув.

Цьому кораблю сорок сім років, він був під водою, тобто солоною водою залило усі агрегати… Він будувався в Польщі і зараз запасні частини знайти буде важко й дорого. Тому, я думаю, відновлювати його недоцільно. Якщо є якісь ідеологічні міркування, то, можливо, вони на це підуть. Але робити це з точки зору того, що корабель потім має виконувати якусь функцію, я вважаю, нераціонально.

Швидше за все, вони зараз щось позображають, а потім скажуть, що це недоцільно…

На вашу думку, скільки морських дронів потрібно для знищення Чорноморського флоту РФ?

Якщо кораблів-цілей вісімдесят, то дронів потрібно кілька сотень, мінімум. Адже треба, аби цей дрон знайшов ціль. Але, дрон - це не ракета. Наприклад, ми побачили, що ціль увійшла в позицію ракетної стрільби, запускаєте ракету і вона летить. Ракета "Гарпун" двісті кілометрів буде долати 10 хвилин. А щоб цей безпілотник увійшов в позицію атаки, йому потрібно 5-6 годин. За цей час ворожий корабель може зманеврувати, повернутися на захищену базу, перейти на іншу позицію. Це треба враховувати.

Можливо, дрони потрібно використовувати з позиції очікування. Тобто, щоб вони очікували на ворожий корабель, а коли той з’являється, його атакували.

В цілому дрони - це доволі вдале технічне рішення. Я б назвав це частиною "москітного флоту", бо вони невеликі, несподівані, але фізично їх потрібно дуже багато. Втім, однак вони значно дешевші за ракети і можна значно швидше їх зробити.

Чи є у цих дронів слабкі місця?

У дрона є слабкі місця. По-перше, його можна виявити візуально. З досвіду Севастополя, росіяни там встановили усі потрібні пости спостереження, і вони доволі активно виявляють наші морські дрони із застосуванням берегових постів. Тобто і з моря, і з повітря, також використовують свої безпілотники та вертольоти. Тож при наближенні наш морський дрон можна знищити.

По-друге, росіяни мають зброю для його придушення або знищення. Це кулемети, гранатомети, артилерія невеликого калібру, засоби РЕБ.

По-третє, як я вже сказав, дрон може підійти до цілі, а на тому місці вже нічого не буде. І ще один момент - дрон фізично не може пройти через бонове загородження (плавуче загородження для захисту входів в порт, на рейд, - УНІАН) у бухті.

Зустрічав думку що, наприклад, по Севастопольській бухті вкрай важко поцілити і наявними в України ракетами?

У Севастопольській бухті так, там дуже сильні ППО. Там можливе використання швидких ракет, таких як, наприклад, ATACMS. Така швидка ракета може перейти через цей захист.

Ми говорили про використання дронів проти російських кораблів, а який потенціал використання ракет?

У нас є ракети, але ми ними не стріляємо, бо росіяни не заходять в північно-західну частину Чорного моря. Проблема в тому, що у нас немає ракет дальністю до 700 кілометрів, якими можна обстрілювати російські кораблі до Новоросійська. Але це можна вирішити, використовуючи ракетні катери.

Вони швидкі, супротивнику їх важко виявити. Можемо направити ці катери в якусь точку подалі від узбережжя, й звідти завдавати удари. Вони будуть доставати і до Криму, де ховаються російські кораблі, і до Новоросійська. Крім того, такий катер можна зробити безпілотним. В нього вводиться завдання й він буде лише нести ракету.

Такий катер дуже швидко проходить до 200 миль, можливо, за 4 години. І на повну дальність він може стріляти ракетою. Ракету важче збити, ніж дрон. І для такого удару можна використати, наприклад, сучасну протикорабельну ракету NSM (Naval Strike Missile). Її вага 410 кілограмів (до прикладу, маса ракети "Гарпун" становить 540-691 кілограмів, - УНІАН). Тому одну-дві таких ракети можна поставити на невеликий катер.

Ярослав Конощук

Ярослав Конощук