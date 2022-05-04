Також там зазначено, що у росіян, які приїхали на окупований півострів, ще є час покинути територію суверенної держави Україна.

На тлі чуток про те, що Україна може вдарити по Кримському мосту, в мережі ходить багато версій і здогадок про можливу дату вибуху. У мережі з'явився сайт, на якому невідомі розмістили таймер зі зворотним звітом.

"Кримський міст впаде", - зазначено на сайті.

Судячи зі зворотного відліку, який розміщений на тлі моста, "щось" має відбутися вже скоро, 9 травня. На сайті немає ніякої інформації про те, що саме може трапитися і хто буде до цього причетний. Однак там також розміщено "послання" для росіян.

"Росіяни, які переїхали до Криму після його окупації у 2014 році, у вас ще є час покинути територію суверенної держави Україна!",- написали невідомі.

Удар по Кримському мосту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

21 квітня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

"Якби у нас була здатність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данілов.

У Кремлі угледіли в заяві Данілова про удар по Кримському мосту "анонс теракту". Пєсков заявив, що в заяві української сторони "багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню".

Можливість удару по Кримському мосту також коментував Арестович. Радник глави ОП вважає, що зараз незаконній споруді нічого не загрожує.

Днями представництво президента України в АР Крим повідомило, що Російська Федерація може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.

Після цього терорист Гіркін у своєму YouTube-блозі підтвердив, що у ЗСУ є можливості вдарити по Кримському мосту, якщо Росія зробить з мостами на материковій Україні. Його слова викликали паніку серед росіян.