Він використовується країною-агресоркою для підвезення підкріплення своєї армії, яка, зокрема, базується на південному напрямку.

У Кремлі відреагували на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова про готовність ЗСУ завдати удару по Кримському мосту​​, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим нею півостровом.

Так, прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу назвав це нібито "анонсування можливого теракту".

За його словами, "навколо мосту, навколо всіх стратегічних об'єктів забезпечуються всі необхідні заходи безпеки і обережності по лінії відповідних спецслужб".

"Нічим іншим, як анонсуванням теракту, це не назвати", – заявив Пєсков, додавши, що в заяві української сторони "багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці і подальшому покаранню".

Нагадаємо, раніше про те, що ЗСУ вдарять по Кримському мосту, як тільки у них з'явиться така можливість, заявив в ефірі Радіо НВ секретар РНБО Олексій Данилов.

Водночас, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко підкреслив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

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