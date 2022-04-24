Його прикриває щонайменше дві зенітно-ракетні бригади, пояснив Арестович.

Радник глави ОП Олексій Арестович вважає, що наразі незаконному Кримському мосту нічого не загрожує.

Про це він розповів в інтерв’ю Фейгіну.

"Кримський міст – споруда, яка будувалася за всіма правилами бойової стійкості", - стверджує він, додавши, що міст захищений він можливих ракетно-бомбових ударів.

"Його прикриває щонайменше дві зенітно-ракетні бригади, пара кораблів флоту СпО і постійний наряд сил у повітрі, який за цим всім стежить, спеціально, щоб туди нічого не прилетіло", - пояснив Арестович.

За його словами, українською наявною зброєю через рух російських військ на півдні поки міст не атакувати: "З засобів, які могли б у нас дістати: або авіація - вона не пройде, або Точки-У – вони не долетять, тому що дистанція не дозволяє туди долетіти. Тому що Кримський міст значно далі, ніж 100 км, на які літає Точка. 110-ти. Тобто російські війська просунулися далі. Тобто Кримському мосту, на жаль, найближчим часом нічого не загрожує".

Що передувало

21 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

"Якби у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо", - сказав Данілов.

Перед цим екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, й не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

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