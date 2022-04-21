Якщо буде можливість це зробити, Україна це обов’язково зробить.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

Про це йшлося в його інтерв'ю Радіо НВ.

"Якби у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо", - сказав Данілов.

Раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, й не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

"Коли будували міст, в Росії заявляли, що в України немає ніяких ракетних комплексів, що все це папірці. І ось тепер ці "папірці" потопили російський флагман. Звичайно, є питання престижу, але удар по мосту – це чергове посилення. Це питання не просто військове, а військово-політичне", - каже генерал.

За словами Романенка, якщо вже й руйнувати міст, то тільки тоді, коли ним йтиме колона військової техніки.

"Ще не час бити по мосту, ще не час бити по арсеналу РФ в Придністров'ї. Поки що росіяни бачать страшні сни про це. Але їхній час попереду", - підсумував він.

Вас також можуть зацікавити новини: