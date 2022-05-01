Вони вдарять тоді, коли вважатимуть це можливим і вигідним, констатував Гіркін.

Місцеві зрадники в окупованому Криму стривожилися після слів терориста Гіркіна, що Україна може вдарити по Кримському мосту.

Напередодні Гіркін у своєму YouTube-блозі підтвердив, що у ЗСУ є можливості вдарити по Кримському мосту, якщо Росія таке ж зробить з мостами на материковій Україні.

Так терорист ФСБ прокоментував недавню заяву радник глави ОП Олексія Арестовича.

Російський бойовик зазначив, що Україна у будь-якому разі це зробить, "коли вважатиме за можливе й вигідне". Гіркін навів приклад нещодавнього потоплення ЗСУ крейсера "Москва".

"А те, що вдарити вони можуть, крейсер "Москва" - свідок, що можуть. Вибачте, втопити флагман Чорноморського флоту – це вам не фунт родзинок…. Тим не менше вони його втопили кількома протикорабельними ракетами. Тому теоретично за допомогою дорогих західних партнерів уповні можуть через деякий час пустити ракету по Кримському мосту. Понад те, чи будуть наші бити по віадуках, чи не будуть – вони все одно рано чи пізно це зроблять. Вони вдарять тоді, коли вважатимуть це можливим і вигідним. І якщо хтось у Кремлі сподівається, що якщо ми їх не будемо чіпати, то вони нас не будуть чіпати, - вони обов’язково зачеплять тоді, коли вважатимуть вигідним для себе. Ну а відповідати тоді вже буде пізно", - заявив бойовик.

Деякі користувачі у регіональних пабліках поділилися, що вже виїхали з півострова, хтось критикував Путіна за необачність тощо.

Я вже тиждень тому як виїхала з півострова… кинула все: дім, меблі, речі, але залишуся живою і неушкодженою.

Поки наша армія буде на параді – українці зайдуть в Крим. Ось запам’ятайте мої передбачення.

На жаль, з тим озброєнням, яке дали американці, підрив моста – це тільки питання часу. Я погоджуюся з Гіркіним

Хох*** щодня отримують нове озброєння й рівень загрози стає все вищим.

Залишилось тільки по мосту вдарити – і все, ми у капкані. Треба їхати, поки ще є така можливість.

За Маріуполь вони очевидно нікого не будуть шкодувати. Але й тут серед своїх багато заговорили, що готові повернутися назад до української хунти. Ці доброзичливці будуть першими, хто зливатиме інформацію про події на півострові, а також будуть ставити мітки.

З хох*** не впоралися. Тепер ось і країна НАТО вступить у конфронтацію. Тоді нам точно кінець.

Хох*** не вибачать за Бучу і Маріуполь. Вони сильно озлоблені і будуть мститися також, не жаліючи нас. З новим озброєнням від заходу вони невдовзі підуть в атаку. Їх вже ніхто не зупинить. Я ухвалив рішення забрати рідних і виїжджати.

Це свідчить тільки про те, що він (Гіркін – ред.) зрозумів, що Путін програв війну. Я думаю, що нам треба домовитися з Україною, інакше, коли вони повернуть Крим, вони нас просто повбивають.

Ми 1 травня збираємося групою виїжджати з Криму. У 2014 році ми перейшли на бік Росії, яка обіцяла нас захистити. Тепер ми вимушені тікати з півострова. Росія повинна забезпечити нас прихистком – і чим більше нас буде їхати в Краснодар, тим більше ми зможемо вплинути на владу у Краснодарі.

Удар по Кримському мосту: що відомо

21 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

"Якби у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо", - сказав Данілов.

Перед цим екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, й не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

Днями Представництво президента України в АР Крим повідомило, що Російська Федерація може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.

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