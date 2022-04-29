Окупанти застерегли працівників "бюджетної сфери" від пересування мостом, аргументуючи це "підвищеною диверсійною небезпекою".

Російська Федерація може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

В розпорядженні представництва опинились директиви для працівників "бюджетної сфери" тимчасово окупованого Кримського півострова щодо уникнення загроз життю і здоров’ю в умовах "підвищеної диверсійної небезпеки".

В документі зазначається, що у зв’язку з початком другої фази так званої "спеціальної військової операції в Україні" збільшилась кількість диверсійно-розвідувальних груп, які можуть здійснити "напади" на об’єкти критично-важливої інфраструктури в тимчасово окупованому Криму.

"Ключове застереження окупаційних адміністрацій — утриматися від пересування "кримським мостом" в період з 22 квітня до 11 травня поточного року. Подібні застереження не мають нічого спільного з реальністю, однак стає зрозумілим, що або Росія сама готує провокацію на Кримському мості, або таким чином намагається його розвантажити для перекидання додаткових сил та засобів військового призначення", - йдеться у повідомленні.

Представництво закликало українців в тимчасово окупованому Криму повідомляти про підозрілу активність або про пересування російської військової техніки Кримським мостом у цей період.

21 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

"Якби у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо", - сказав Данілов.

Перед цим екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, й не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

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