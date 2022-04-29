Російська Федерація може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.
Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
В розпорядженні представництва опинились директиви для працівників "бюджетної сфери" тимчасово окупованого Кримського півострова щодо уникнення загроз життю і здоров’ю в умовах "підвищеної диверсійної небезпеки".
В документі зазначається, що у зв’язку з початком другої фази так званої "спеціальної військової операції в Україні" збільшилась кількість диверсійно-розвідувальних груп, які можуть здійснити "напади" на об’єкти критично-важливої інфраструктури в тимчасово окупованому Криму.
"Ключове застереження окупаційних адміністрацій — утриматися від пересування "кримським мостом" в період з 22 квітня до 11 травня поточного року. Подібні застереження не мають нічого спільного з реальністю, однак стає зрозумілим, що або Росія сама готує провокацію на Кримському мості, або таким чином намагається його розвантажити для перекидання додаткових сил та засобів військового призначення", - йдеться у повідомленні.
Представництво закликало українців в тимчасово окупованому Криму повідомляти про підозрілу активність або про пересування російської військової техніки Кримським мостом у цей період.
21 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.
"Якби у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо", - сказав Данілов.
Перед цим екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, й не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.