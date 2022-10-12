Нині відомо про щонайменше 529 викрадених росіянами жителів області.

Росія майже повністю перекрила виїзд людей з окупованої частини Запорізької області та посилила терор проти місцевого населення після підписання Путіним фейкових документів про анексію тимчасово окупованих територій України.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

"За минулу добу виїхали близько 60 людей, минулого місяця по 1,5 тис. людей виїздили з тих територій (на день – ред.), бо дуже тяжко жити там: газу немає, електрика під питанням, медична допомога обмежена", – наголосив Старух.

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За словами голови Запорізької ОВА, останнім часом російські окупанти почали сильніше тероризувати місцеве населення. Почастішали випадки викрадення жителів області. Зараз відомо про щонайменше 529 таких випадків.

Ситуація у Запорізькій області: обстріли не припиняються

Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі у Запорізькій області. У вівторок, 11 жовтня, внаслідок обстрілу загинули семеро осіб. "Прильоти" зафіксували в місті Оріхові та смт Степногірськ.

В ніч проти 9 жовтня російськи загарбники завдали ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар свідомою атакою з боку Росії.

Наприкінці вересня російські окупанти обстріляли гуманітарну колону на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули 30 осіб, ще 88 отримали поранення. Серед померлих були діти.

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