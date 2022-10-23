З Херсонської області супротивники вивозять дітей у Крим.

Окупанти заявили, що діти енеогодарівців "затримуються на відпочинок" в Росіі на невизначений термін.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Деякі батькі, які попри повномасштабну війну нещодавно відправили з Енергодара та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю РФ, вже почали отримувати тривожні повідомлення. Окупанти поставили іх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росіі на невизначений термін", наказали передати теплі речі та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", - повідомив Орлов.

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Він зазначив, що сталося саме те, вірогідність чого передбачалась.

"Фактично діти зараз є заручниками терористів. І якщо одну частину батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій", - прокоментував мер Енергодара.

Також стало відомо, що російські загарбники вивозять дітей з дитячих будинків Херсонщини до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону.

Також він зазначив, що окупанти почали ходити по будинках місцевих мешканців. Поки що їх примусово не вивозять, але створюють на них значний психологічний тиск для того, щоб вони погоджувались виїжджати до Криму.

"Підтверджується інформація про вивіз діточок з дитячих будинків... Їх вивозять поки що до Криму. Потім будемо намагатись спостерігати за цією ситуацією. Буде реакція на це на міжнародному рівні", - додав Соболевський.

За його словами, росіяни з початку окупації Херсонщини блокували евакуацію дітей з дитячих будинків на територію, яка підконтрольна Україні.

"У відносно спокійних областях були підготовлені місця, куди ми збирались вивозити цих дітей, але орки не дали коридору, і це було зробити небезпечно. А потім вони взагалі поставили озброєну охорону і блокували всі можливості навіть допомагати цим закладам з боку волонтерів", - підкреслив Соболевський.

Вивезення дітей окупантами - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тис. українських дітей були незаконно вивезені до Росії.

11 вересня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про повернення до України з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.

За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла на свою територію понад 1,185 млн українців.

9 жовтня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський наголосив, що окупанти можуть не повернути дітей, яких з Херсонщини вивозять до Росії нібито на оздоровлення.

15 жовтня міський голова Енергодара повідомив, що окупанти відправляють дітей енергодарівців "на відпочинок" до Краснодарського краю Росії. Він підкреслив, що немає упевненості, що ці діти повернуться додому.

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