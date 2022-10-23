Деякі з українських дітей, яких окупанти депортували у Росію, розповіли журналістці, що їх вивозили силою.

Розслідування газети NYT дає нові свідчення про примусове переселення українських дітей до Росії, що може становити воєнний злочин та злочин геноциду.

Кореспондентка газети поспілкувалась з кількома переселеними дітьми з Маріуполя та інших міст на Донбасі, яких окупанти примусово вивезли в Росію, де їх змусили приймати російське громадянство та передали на опіку, чи усиновлення у російські сім’ї.

Лондонська кореспондентка газети NYT Емма Бубола, яка протягом кількох місяців відстежувала долі українських дітей у Росії, пише, що "за допомогою усиновлення Росія перетворює українських дітей на воєнну здобич".

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Деякі з українських дітей, яких окупанти депортували у Росію, розповіли журналістці, що їх вивозили силою, чи обманом, обіцяючи в Росії комфортне життя у нових родинах. "Ніхто мене не питав", – сказала у розмові з NYT 14-річна Аня, яка жила у дитячому будинку в Маріуполі. Аня втратила зв’язок зі своєю матір’ю в Україні і змогла його відновити лише за допомогою пошуків журналістки.

Як йдеться в статті, у Росії усиновлення українських дітей подається як патріотичний акт. Передача дітей у російські родини та вручення їм російських паспортів широко висвітлюється на російському телебаченні. Посилаючись на розмови з українськими родинами та їхніми вивезеними дітьми, журналістка зазначила, що хоча багато дітей походять з дитячих будинків, але родичі або опікуни хочуть їх повернути.

"Це систематичне переселення є частиною ширшої стратегії російського президента Володимира Путіна щодо ставлення до України як до частини Росії та розглядання його незаконного вторгнення як благородної справи. Його уряд використовував дітей – у тому числі хворих, бідних і сиріт – у рамках пропагандистської кампанії, яка представляє Росію як благодійного рятівника", – йдеться у статті NYT.

Українська влада заявила, що не всі діти, яких російська влада вивезла у Росію, не мали батьків. Деякі їх втратили саме в результаті російських обстрілів, деякі були позбавлені батьківської опіки через те, що батьків арештувала російська влада.

Українська влада наголосила, що масове переміщення дітей є потенційним військовим злочином, незалежно від того, чи були діти сиротами.

Як Росія вивозить українських дітей

1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тис. українських дітей були незаконно вивезені до Росії.

11 вересня в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про повернення в Україну з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.

За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла на свою територію понад 1,18 млн українців.

9 жовтня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що окупанти можуть не повернути дітей, яких з Херсонської області вивозять до Росії нібито на оздоровлення.

А 15 жовтня заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател заявив, що за даними Держдепартаменту США, з початку вторгнення російських військ з України у віддалені райони Росії були вивезені 260 тис. українських дітей.

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