Україна отримала від Польщі підсилення авіаційного парку / фото REUTERS

Україна отримала від Польщі близько десяти радянських гвинтокрилів Мі-24.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, Варшава зробила це засекречено і публічно не оголошувала про своє рішення.

Водночас, як йдеться у публікації, російська авіація все ще має перевагу над українською. Повітряні сили ЗСУ обережно застосовують винищувачі, тому що бояться втратити літаки.

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Нагадаємо, що 7 липня стало відомо про те, що Чехія передасть Україні штурмові гелікоптери та тисячі великокаліберних боєприпасів.

Минулого року Україна отримала гелікоптери від Латвії.

Зброя для України: останні новини

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив плани Сполучених Штатів Америки передати Україні касетні боєприпаси. 

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