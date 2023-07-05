Джеймс Клеверлі додав, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО".

Міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою, подібною до тієї, яку використовувала Фінляндія.

Клеверлі зазначив, що процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія врешті-решт уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що союзники визнали, що вони є високоздатними військовими державами, пише "Голос Америки".

"І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців", - сказав Клеверлі.

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Клеверлі зазначив, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", і це має скоротити час для приєднання до альянсу.

"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі", – заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Вступ України до НАТО - останні новини

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що, попри інтенсивні дискусії між країнами НАТО, на саміті Альянсу у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які не розчарують Київ.

Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться 11 липня, пройде на тлі загроз та можливостей. Ревізіоністські амбіції президента Росії Володимира Путіна перебудувати порядок безпеки в Європі зазнали невдачі в Україні і показали тріщини в фундаменті його режиму.

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