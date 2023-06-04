Польські добровольці діють тільки на українській території.

Бійці "Польського добровольчого корпусу" (ПДК) надають допомогу "Російському добровольчому корпусу" (РДК) під час бойових дій, що відбуваються на території Російської Федерації. Про це заявили в РДК, уточнивши, що польські добровольці діють тільки на українській території.

"Наші соратники з Польщі дійсно не перший місяць воюють з нами пліч-о-пліч за свободу і незалежність України. Ми вже встигли провести спільно низку операцій на Оріхівському та Запорізькому та Бахмутському напрямках. Хлопці відмінно проявили себе і показали високий рівень мотивації і підготовки. Що стосується бойових дій на території Російської Федерації, бійці ПДК забезпечують конвой полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України", – йдеться в офіційній заяві РДК.

Бійці РДК наголошують, що щиро вдячні народу Польщі за його хоробрих воїнів.

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"Попри такі обмеження, ми все одно щиро дякуємо їм за неоціненний внесок у спільну справу і завжди включаємо їх у планування і ділимося з ними нашими трофеями", – додали в РДК.

Польський добровольчий корпус - що відомо про підрозділ

Польський добровольчий корпус (Polski Korpus Ochotniczy) - підрозділ ЗСУ, сформований у лютому 2023 року з польських добровольців та ветеранів армійських підрозділів спецпризначення, які виявили бажання воювати на боці України. Метою підрозділу є розвідувально-диверсійні завдання.

4 червня в ПДК оголосили, що корпус повністю сформований і з сьогоднішнього дня набір в підрозділ припинений. Відомо, що цей підрозділ підпорядкований безпосередньо Міноборони України і діє незалежно від Інтернаціонального легіону.

Бої на території РФ - що треба знати

Війна, розпочата Росією проти України, вже перейшла на російську територію. Російські добровольці, які воюють на українській стороні, спершу здійснювали регулярні рейди на прикордонну територію РФ, отримуючи цінну розвідувальну інформацію, а після – почали займати російські населені пункти.

Цього місяця по-особливому "неспокійно" мешканцям прикордонних населених пунктів Бєлгородської області (Шебекіно, Нова Таволжанка, Муром).

Російські добровольці з танками зайшли в район Шебекіно і стверджують, що російська регулярна армія не контролює населений пункт. У передмісті Шебекіно – бої. У Новій Таволжанці російським добровольцям вдалося взяти в полон двох солдатів російської регулярної армії.

3 червня бійці Легіону "Свобода Росії" і РДК запропонували жителям прикордонних населених пунктів Бєлгородської області евакуацію в Україну, оскільки в районі відбуваються сутички з армією РФ, російські військові хаотично обстрілюють власні населені пункти.

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