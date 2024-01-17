Окупанти атакували Україну дронами і ракетами С-300.

У ніч на 17 січня російські окупанти завдали по українській території удару 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

Як повідомили Повітряні сили, запуски окупанти здійснили з району Приморсько-Ахтарськ, а також з Бєлгородської області вони вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів"", - повідомили військові.

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До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Нічна атака на Україну

Вночі через масовану дронову атаку в Одесі було поранено троє людей, серед них – дитина. У Силах оборони півдня повідомили, що протягом майже 3 годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. По одному дрону знищено на Миколаївщині й Кіровоградщині. Однак основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

Також прильоти зафіксовані у Харкові. За даними мера міста Ігоря Терехова, поранення внаслідок удару дістали майже 20 людей.

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