Повністю завершено розмінування Київської області.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу.
"Повністю завершено розмінування Київської області. Також відновлено електропостачання на 100% території області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60", - повідомив він. За його словами, до відновлюваних робіт було залучено понад тисячу працівників з різних регіонів України.
Тимошенко зазначив, що село Мощун сильно постраждало внаслідок бойових дій та "потроху оговтується". За його словами, вже відновлено транспортне сполучення з Києвом. "Але головне - це відновлення житла. Наразі визначено дорожню карту по роботі над генеральним планом населеного пункту, готуються документи для його оприлюднення та проведення громадського обговорення", - додав він.
Тимошенко розповів, що в селі Андріївка Макарівської громади на Київщині вже розпочато поточний ремонт покрівель в 50 приватних будинках. Він додав, що також тут відновлено газо- та електропостачання, частково є зв'язок та Інтернет. За його словами, територію повністю очистили від завалів, а техніку прибрали з доріг.
Тимошенко зазначив, що в Мотижині від ворожого снаряду постраждав ліцей, який працював понад 50 років. "Планується відновити заклад до першого вересня", - наголосив він.
Війна проти України:
24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
Рух транспорту в столиці було зупинено.
4 квітня 2022 року метрополітен Києва відновив сполучення через південний міст.
Станом на 1 травня 2022 року у Київській області вже відновили роботу 223 приміських та міжміських автобусних маршрути загального користування.
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