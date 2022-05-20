Працюють над генеральним планом по відновленню села Мощун, яке сильно постраждало від російських окупантів.

Повністю завершено розмінування Київської області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

"Повністю завершено розмінування Київської області. Також відновлено електропостачання на 100% території області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60", - повідомив він. За його словами, до відновлюваних робіт було залучено понад тисячу працівників з різних регіонів України.

Тимошенко зазначив, що село Мощун сильно постраждало внаслідок бойових дій та "потроху оговтується". За його словами, вже відновлено транспортне сполучення з Києвом. "Але головне - це відновлення житла. Наразі визначено дорожню карту по роботі над генеральним планом населеного пункту, готуються документи для його оприлюднення та проведення громадського обговорення", - додав він.

Тимошенко розповів, що в селі Андріївка Макарівської громади на Київщині вже розпочато поточний ремонт покрівель в 50 приватних будинках. Він додав, що також тут відновлено газо- та електропостачання, частково є зв'язок та Інтернет. За його словами, територію повністю очистили від завалів, а техніку прибрали з доріг.

Тимошенко зазначив, що в Мотижині від ворожого снаряду постраждав ліцей, який працював понад 50 років. "Планується відновити заклад до першого вересня", - наголосив він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Рух транспорту в столиці було зупинено.

4 квітня 2022 року метрополітен Києва відновив сполучення через південний міст.

Станом на 1 травня 2022 року у Київській області вже відновили роботу 223 приміських та міжміських автобусних маршрути загального користування.

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