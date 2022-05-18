Радник голови ОП вважає чесною пропозицію президента продовжити воєнний стан на 90 днів - до кінця літа.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що до осені війна з Росією навряд чи закінчиться. Тому президент передбачив продовження воєнного стану на 90 днів - до кінця літа.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

На його переконання, "кожного разу" продовжувати воєнний стан на 30 днів – це давати хибні надії українцям.

"Мені цілком зрозуміло, що до осені ця війна наряд чи закінчиться", – заявив Арестович.

Радник голови ОП впевнений, що із суспільством під час війни необхідно вести чесну комунікацію. Він додав, що воєнний стан можна скасувати у будь-який момент. Натомість його можуть зберегти на окремих ділянках і після перемоги у війні.

Арестович пояснив, все тому, що після війни стартує відновлення країни, одним з головних завдань цього процесу є розмінування. Він додав, що боєприпасів, які не розірвалися, дуже багато.

"За світовим законом, день війни – це 3 дні розмінування. Це буде ще роками продовжуватись. І навіть після перемоги зберігатиметься певна небезпека, частини охоронятимуть державний кордон, не всі військові одразу повернуться у пункти постійної дислокації", – зазначив радник голови ОП.

Раніше Арестович заявив, що характер війни в Україні змінюється не на користь ворога. Вже невдовзі російські окупанти на деяких напрямках втратять здатність наступати та зосередяться на переході в оборону.

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