Ввечері у четвер росіяни атакували ракетами Одесу й Київщину.

Російські війська підтверджують, що стріляють по українських містах з моря, залучаючи Чорноморський флот окупованого Криму.

Міноборони Росії виклало відео у Telegram запуску ракет "Калібр" з Чорного моря.

"Екіпаж дизель-електричного підводного човна Чорноморського флоту з акваторії Чорного моря виконав залповий пуск крилатими ракетами "Калібр" по об’єктах військової інфраструктури ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Ввечері у четвер, 28 квітня, росіяни завдали ракетних ударів по Києву й передмістю столиці, цілячись нібито у "військові об’єкти".

За повідомленням місцевої влади, рашисти атакували цивільну інфраструктуру. Унаслідок удару в Києві пошкоджена одна багатоповерхівка: один загиблий і четверо поранених.

Атака росіян сталась у день приїзду в Київ генсека ООН Антоніу Гуттеріша. Цього ж дня з візитом в Україні перебував й прем’єр Болгарії.

Всього, за словами Зеленського, Київ ввечері атакували п’ятьма ракетами.

Повідомляється також про атаку на Фастів. Унаслідок ворожого обстрілу з травмами госпіталізовано двох осіб. Їхній стан – середньої тяжкості.

29 квітня над Одесою збили три ворожі ракети "Калібр", що летіли у напрямку цивільних об’єктів.

Натомість Росія продовжує стверджувати, що того дня знищила "високоточною зброєю великої дальності" військові об’єкти, зокрема виробничі корпуси заводу "Артем" у Києві.

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