Російські війська підтверджують, що стріляють по українських містах з моря, залучаючи Чорноморський флот окупованого Криму.
Міноборони Росії виклало відео у Telegram запуску ракет "Калібр" з Чорного моря.
"Екіпаж дизель-електричного підводного човна Чорноморського флоту з акваторії Чорного моря виконав залповий пуск крилатими ракетами "Калібр" по об’єктах військової інфраструктури ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
Ввечері у четвер, 28 квітня, росіяни завдали ракетних ударів по Києву й передмістю столиці, цілячись нібито у "військові об’єкти".
За повідомленням місцевої влади, рашисти атакували цивільну інфраструктуру. Унаслідок удару в Києві пошкоджена одна багатоповерхівка: один загиблий і четверо поранених.
Атака росіян сталась у день приїзду в Київ генсека ООН Антоніу Гуттеріша. Цього ж дня з візитом в Україні перебував й прем’єр Болгарії.
Всього, за словами Зеленського, Київ ввечері атакували п’ятьма ракетами.
Повідомляється також про атаку на Фастів. Унаслідок ворожого обстрілу з травмами госпіталізовано двох осіб. Їхній стан – середньої тяжкості.
29 квітня над Одесою збили три ворожі ракети "Калібр", що летіли у напрямку цивільних об’єктів.
Натомість Росія продовжує стверджувати, що того дня знищила "високоточною зброєю великої дальності" військові об’єкти, зокрема виробничі корпуси заводу "Артем" у Києві.